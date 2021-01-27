"الصحة العالمية": هناك تحديات لتوفير لقاحات كورونا بشكل عادل لكافة الدول

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن البشرية تمكنت خلال عام أو أقل من إجراء البحوث اللازمة وإنتاج أكثر من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وهذا يعتبر نجاحا للبشرية جمعاء.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات كورونا، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

وأضاف المنظري أن هناك تحديات لتوفير لقاحات كورونا بشكل عادل لكافة الدول، وإحدى التحديات تتمثل في إنتاج اللقاح بصورة كبيرة، بجانب بعض الأمور الفنية التي تواجه بعض الدول، إذ أن بعض اللقاحات تحتاج لسلاسل تخزين لا تتوفر ببعض الدول.

وتابع: "منذ الأسابيع الأولى لبروز الجائحة تم دعوة الشركاء لتشكيل مرفق كوفاكس ويحتوي على مبادرة إنتاج اللقاح وإيصاله للدول وتعاونت الصحة العالمية مع منظمة جافي بتصنيف الدول حسب قدرتها المالية لشراء اللقاح وبناء على هذا التصنيف قمنا نظام تسجيل الحصول على اللقاح مكّن الدول من الحصول على كمياتها لنضمن التوزيع العادل والمنصف على الجميع".

وأوضح المنظري أن لدينا الكثير من اللقاحات وتم إعطاء بعضها الاستخدام الطارئ وبدء التطعيم به.