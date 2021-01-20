ترامب يعفو عن مستشاره السابق ستيف بانون
واشنطن - (د ب أ):
ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية صباح اليوم الأربعاء أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قرر العفو عن مستشاره السابق، ستيف بانون، في قرار باللحظة الأخيرة قبل ساعات من تركه منصبه.
وأفادت الشبكة بأن ترامب قال إنه بعد مداولات كثيرة قرر العفو عن بانون كأحد إجراءاته الأخيرة في منصبه.
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