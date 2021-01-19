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دياب: أسعى للقيام بأي دور إيجابي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

05:12 م الثلاثاء 19 يناير 2021
دياب: أسعى للقيام بأي دور إيجابي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب

بيروت - ( د ب أ )

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد زيارته سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، إنه يسعى للقيام بأي دور إيجابي لتشكيل هذه الحكومة بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في تصريح ادلى به دياب بعد استقبال الحريري له ظهر اليوم الثلاثاء في بيروت، وعرض معه آخر المستجدات ومجمل الأوضاع العامة.

وأضاف أن هناك توافق مع الرئيس الحريري على أن الأولوية هي لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لمعالجة تبعات وآثار هذه الأزمات المتتالية التي حلت بلبنان وأثرت سلبًا على لبنان واللبنانيين.

ودعا دياب، كل الجهات لكي تبني على الإيجابيات التي توصلنا إليها في ما يخص تشكيل الحكومة.

من جهته، قال الحريري: "تباحثنا في أمور عدة أهمها ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وأنا كنت طوال المرحلة السابقة قد أبديت الانفتاح والاستعداد للذهاب والمجيء عدة مرات لكي نتمكن من تشكيل الحكومة، وموقفي واضح بهذا الصدد".

وأضاف: "أود أن أتوجه إلى اللبنانيين بالقول أن كورونا تغزو لبنان، وعلينا جميعا كلبنانيين وكمواطنين أن نحافظ على أهلنا وأقاربنا وأخوتنا وأمهاتنا وآبائنا".

ودعا الرئيس الحريري إلى الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الحكومة.

يذكر أنه تم تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي، تخلف حكومة دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار وقع في الرابع من ذلك الشهر دمر مرفأ بيروت وما حوله.

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