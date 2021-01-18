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الاتحاد الأوروبي يناقش امتيازات تطعيم كورونا خلال القمة المقبلة

11:33 م الإثنين 18 يناير 2021
الاتحاد الأوروبي يناقش امتيازات تطعيم كورونا خلال القمة المقبلة

فيروس كورونا

بروكسل - ( د ب أ)

يناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي، مسألة الامتيازات المحتملة للأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا في قمة تعقد عبر الفيديو يوم الخميس المقبل.

وكتب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، في دعوة القمة لقادة الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين: "عملية التطعيم تفتح النقاش حول التصديق".

وأضاف ميشيل: "سنناقش مدى ملاءمة وضع نهج مشترك لإصدار الشهادات، إذا كان ذلك مناسبًا، ما الظروف التي يمكن فيها استخدام الشهادات".

وتعد عملية إصدار شهادات للأشخاص الذين تم تطعيمهم، ومنحهم امتيازات مثل الذهاب إلى دور السينما والمطاعم أو السفر، أمرًا مثيرًا للجدل على سبيل المثال في دول مثل ألمانيا.

أما اليونان، على الجانب الأخر، فقد اقترحت إصدار جواز سفر أوروبي للحاصلين على التطعيم لتسهيل السفر.

وهناك شكوك لدى الدول الأعضاء الأخرين في الاتحاد الأوروبي، خاصةً طالما أن جرعات اللقاح محدودة وقليل من الناس قد تلقوا اللقاح.

كتب ميشيل: "تسريع التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي هو أولويتنا المطلقة".

فيروس كورونا تطعيم كورونا الاتحاد الأوروبي

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