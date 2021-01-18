اليونان تفوز بموافقة الاتحاد الأوروبي على دعم بـ480 مليون يورو

أثينا - (د ب أ):

فازت اليونان بموافقة الاتحاد الأوروبي على منح شركة "كينتريكي أودوس" 442 مليون يورو، لبناء جزء من الطريق السريع "إي 65"، بحسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية في بيان صحفي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء التي أوردت النبأ اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي وافق أيضا على دعم عمليات الطريق السريع وصيانتها، بمبلغ 38 مليون يورو، في حال لم تغطِ عائدات الرسوم تكاليفها.

ويخدم الطريق السريع وسط اليونان، وثيساليا، وغرب مقدونيا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن الدعم "ضروري ومتناسب" مع المشروع، وأن تقديرات التكلفة معقولة بالمقارنة مع الطرق السريعة الأخرى.