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روسيا: إجراء أكثر من 97 مليون اختبار للكشف عن كورونا

10:33 ص الإثنين 18 يناير 2021
روسيا: إجراء أكثر من 97 مليون اختبار للكشف عن كورونا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو -أش أ

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور" أنه تم إجراء أكثر من 97 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية تفشي الوباء.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الاثنين أنه تم إجراء 373 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وحدها وأن 617 ألفا و328 شخصا لا يزالون قيد المراقبة الطبية في عموم روسيا للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.

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