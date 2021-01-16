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تأخر وصول لقاحات كورونا إلى البرازيل يفرض ضغوطًا على بولسونارو

11:00 م السبت 16 يناير 2021
تأخر وصول لقاحات كورونا إلى البرازيل يفرض ضغوطًا على بولسونارو

لقاح كورونا

برازيليا - (د ب أ)

ربما يكون لتأخير مجموعة من اللقاحات الهندية ضد مرض (كوفيد-19)، الناجم عن فيروس كورونا إلى البرازيل عواقب على قيادة البلاد.

وذكرت صحيفة "فولها دي إس باولو" البرازيلية، أن المسؤولين في البرازيل يحاولون التواصل مع نظرائهم الهنود لحل المشكلة.

وكان وزير الخارجية إرنستو أروجو يحاول ضمان الحصول على اللقاحات في محادثة مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار.

وكان من المقرر أن تغادر طائرة من ريسيفي، في شمال شرقي البرازيل، الجمعة، لنقل مليوني جرعة من لقاح استرا زينيكا من الهند.

وتُستخدم تلك الطائرة حاليا لجلب الأكسجين إلى مدينة ماناوس، حيث انهار النظام الصحي هناك.

وقال الرئيس جايير بولسونارو لمحطة "بانديرانتس" التلفزيونية إن عملية نقل اللقاح من الهند تأجلت وأن هناك ضغطًا سياسيًا أيضًا.

وتقول الهند إنها تنتج نحو 60% من اللقاحات في العالم. وتذهب العديد من تلك اللقاحات إلى دول لم تحجز مسبقًا أعدادًا كبيرة من تلك اللقاحات مسبقًا، مثل ألمانيا والدول الغنية الأخرى.

وبدأت الهند أيضًا حملتها المحلية للتطعيم اليوم السبت، وهي أكبر حملة في العالم، بحسب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث من المقرر تطعيم حوالي 300 مليون شخص بحلول يوليو.

وبالنسبة لبولسونارو، فإن التأجير ربما يؤثر بشدة على مستقبله السياسي.

وقلل بولسونارو من خطورة الفيروس في بداية الجائحة كما شكك في جدوى التطعيم.

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