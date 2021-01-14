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ممثل ادعاء في إيطاليا يحقق في تأخر الإغلاق في الإقليم الأكثر تضررا من كورونا

10:21 م الخميس 14 يناير 2021
ممثل ادعاء في إيطاليا يحقق في تأخر الإغلاق في الإقليم الأكثر تضررا من كورونا

أرشيفية

روما- (د ب أ):

قال المدعي العام في بيرجامو اليوم الخميس إنه سيحقق فيما إذا كان الإقليم الواقع بشمال إيطاليا قد تردد لفترة طويلة قبل فرض أول إغلاق في العالم خارج الصين في بداية الجائحة.

وحصلت الشرطة على وثائق من العديد من السلطات الصحية فيما يتعلق بالتحقيقات في خطة الحكومة لمكافحة الجائحة.

ويجب أن توفر الوثائق أيضا معلومات بشأن سبب حدوث الكثير من الوفيات في دور رعاية المسنين في بيرجامو.

وفي ذروة الأزمة، توفي الكثير من الأشخاص في بيرجامو لدرجة أنه تم إشراك شاحنات عسكرية لنقل توابيت الموتى.

وأكد مكتب المدعي العام أن الشك في أن الخطة الوطنية لمكافحة الجائحة لم تكن محدثة، أساسي في التحقيق.

وأضاف أن خبراء من منظمة الصحة العالمية تبنوا في جلسات استماع وجهة النظر القائلة بأن خطة مكافحة الجائحة في إيطاليا، التي دخلت حيز التنفيذ في 2020، ليست سوى نسخة من خطة افتراضية من عام 2006.

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