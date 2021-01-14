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فرنسا تفتح تحقيقا حول تهديدات بقتل معلمين

02:47 م الخميس 14 يناير 2021
فرنسا تفتح تحقيقا حول تهديدات بقتل معلمين

الشرطة الفرنسية

باريس - أ ش أ

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بعد أن تلقى معلمي مدرسة "بيير جويل بونتي" الثانوية في مدينة بلدية "كليرمون فيران" التابعة لإقليم "بوي دي دوم" الواقعة في الجزء الجنوب الشرقي من فرنسا (منطقة أوفرن) رسائل تضمنت "إهانات وتهديدات بالقتل".

وذكرت قناة "فرانس تي في إنفو"الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس،أن السلطات الفرنسية قررت إعادة فتح أبواب هذه المدرسة الإثنين المقبل بعد إغلاق دام أسبوع بسبب هذه التهديدات ومن أجل حماية الطلاب والموظفين.

وأضافت القناة أن هذا الأمر يأتي بعد مقتل مدرس التاريخ الفرنسي "صامويل باتي" بقطع الرأس بالقرب من العاصمة الفرنسية، باريس، في شهر أكتوبر الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الفرنسية فرنسا السلطات الفرنسية

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