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ترامب: لا أدعو للعنف وأناشد الأمريكيين بتهدئة الوضع

09:05 م الأربعاء 13 يناير 2021
ترامب: لا أدعو للعنف وأناشد الأمريكيين بتهدئة الوضع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الأربعاء، جميع الأمريكيين للمساعدة في تخفيف حدة التوترات ودعا إلى التهدئة.

وشدد ترامب، في بيان لقناة "فوكس نيوز" بعدما أغلقت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يدعم العنف ولا يقف وراءه، وطالب شركات التكنولوجيا العملاقة بالانضمام إلى هذا الجهد.

وذكر أنه في ضوء التقارير المتزايدة التي تحذر من مظاهرات أو احتجاجات مسلحة فإنه يدعو إلى السلمية وتجنب العنف ومنع التخريب بكل أشكاله.

وناشد الأمريكيين للمساعدة في تخفيف التوترات وتهدئة الوضع.

وكانت مصادر من البيت الأبيض، قالت مساء أمس الثلاثاء، إن محاميِّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، نصحوه بإدانة العنف بعد اقتحام الكونجرس؛ ليحصن موقفه القانوني، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وتابعت المصادر، إن محاميِّ ترامب، نصحوه بخفض التصعيد الخطابي، ليس فقط لمصلحة البلاد، لكن لتقليل المخاطر القانونية.

وذكروا أن ترامب أبلغ بعد اقتحام الكونجرس بإمكانية اتهامه بالتحريض على العنف، وأن يواجه محاكمة بسبب تلك الأحداث.

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