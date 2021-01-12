زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرقي إندونيسيا
09:46 م الثلاثاء 12 يناير 2021
إندونيسيا - (أ ش أ)
أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة إيريان جايا الواقعة شرقي إندونيسيا.
وأوضح المركز حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم.
وأشار إلى أنه لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
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