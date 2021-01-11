بايدن: من المفترض ألا يبقى ترامب في منصبه ويجب محاسبة "دعاة الفتنة"
وكالات
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الاثنين، إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن اقتحام الكونجرس الأمريكي.
وقال بايدن في كلمة بعد تلقى جرعة ثانية للقاح كورونا، إن على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ألا يظل في منصبه أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أنه تحدث مع عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريين حاليًا، بشأن إجراءات عزل ترامب.
وشدد على ضرورة محاسبة من اسماهم بدعاة الفتنة في البلاد.
وتلقى بايدن الاثنين، الجرعة الثانية من لقاح كورونا، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تلقى، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير، في ٢١ ديسمبر الماضي.
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