اليونان: حجر صحي على أكبر مخيم للاجئين بعد تسجيل أول إصابة بكورونا

أثينا- أ ش أ:

فرضت السلطات اليونانية، الأربعاء، حجرًا صحيًا على مخيم موريا، أكبر مخيمات اللاجئين في البلاد، بعد تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المخيم المعروف بأنه مكتظ بشكل ملحوظ.

وقال المسؤولون اليونانيون، وفق صحيفة "كاثمريني" اليونانية، إن الحالة التي تم رصدها في المخيم الواقع في جزيرة ليسبوس شرق بحر إيجه، هي للاجئ من الصومال يبلغ من العمر 40 عامًا، وتم عزله.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريقا من الخبراء من الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان يحاول تتبع الأشخاص الذين خالطوا المريض.

وتقول تقارير إن المخيم، الذي يستضيف حوالي 13 ألف شخص، سيبقى تحت الحجر لمدة 14 يومًا، فيما لم يتضح مصدر إصابة الرجل بالفيروس.

وبلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا المؤكدة في اليونان حتى أمس الثلاثاء 10 آلاف و524 حالة، فضلا عن 271 حالة وفاة.