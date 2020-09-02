حصيلة كورونا في اليابان.. أكثر من 69 ألف إصابة و1312 وفاة

طوكيو/واشنطن - (د ب أ):

استقرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان عند 69 ألفا و22 إصابة حتى ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وبلغ عدد الوفيات 1312 وفاة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 57 ألفا و353 شخصا من كورونا منذ تسجيل أول إصابة في اليابان قبل نحو 32 أسبوعا.