موسكو: استخدام الجيش الأمريكي لراجمات الصواريخ خلال تدريبات في إستونيا "استفزازي"

موسكو- (د ب أ):

قالت السفارة الروسية في واشنطن إن روسيا تعتبر استخدام الجيش الأمريكي لراجمات الصواريخ خلال تدريبات عسكرية في إستونيا "تصرفات استفزازية وخطيرة للغاية بالنسبة للاستقرار الإقليمي."

وأضافت السفارة، في بيان، أن الجانب الروسي اقترح مرارا على الولايات المتحدة وحلفائها الحد من نشاطات التدريب وإبعاد مناطق تنفيذها عن خط التماس بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن السفارة القول في بيانها :"لماذا هذه القعقعة بالسلاح بشكل استعراضي؟ وما هي الرسالة التي يرغب أعضاء الناتو إرسالها إلينا؟ من الذي يقوم بالفعل بتصعيد التوتر في أوروبا؟ وكل هذا يحدث على خلفية الوضع السياسي المتفاقم في تلك المنطقة من القارة الأوروبية".

وأضافت :"السؤال الذي يخطر في أذهاننا: كيف سيكون رد فعل الأمريكيين في حال نفذ الجيش الروسي عمليات رمي مماثلة على حدود الولايات المتحدة؟".

وستجري عمليات رمي مشتركة للواء مشاة تابع لجيش إستونيا ولواء المدفعية الميدانية رقم 41 الأمريكي في إستونيا في الفترة من الأول من سبتمبر إلى العاشر من الشهر الجاري.