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وزير خارجية الصين يواجه احتجاجات في برلين بسبب هونج كونج

05:54 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
وزير خارجية الصين يواجه احتجاجات في برلين بسبب هونج كونج

وزير الخارجية الصيني وانج يي

برلين - (د ب أ)

يواجه وزير الخارجية الصيني، وانج يي، احتجاجات ضد سياسات بلاده في هونج كونج، وذلك أثناء زيارته لبرلين اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تتركز الاحتجاجات في فيلا بورسيج في ضواحي العاصمة الألمانية ، حيث سيجري وانج محادثات مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ومن المقرر أن يشارك الناشط البارز من هونج كونج ناثان لو ، الذي دعا ماس إلى إثارة قضايا الحرية وحقوق الإنسان في المنطقة الإدارية الخاصة، في احتجاج منفصل أمام وزارة الخارجية في وسط برلين.

وقبيل زيارة وانج، دعا سياسيون في الائتلاف الحاكم ومن أحزاب المعارضة، الحكومة إلى إبداء معارضتها صراحة لسياسات الصين في هونج كونج.

يشار إلى أن وانج يقوم بأول زيارة خارجية منذ بدء جائحة فيروس كورونا. وخلال الجولة التي تمتد لأسبوع، زار وانج بالفعل إيطاليا وفرنسا والنرويج وهولندا.

وانج يي برلين الصين هونج كونج

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