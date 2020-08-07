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غدًا.. مصر الطيران تسيّر 34 رحلة دولية تقل 3500 راكب

09:53 م الجمعة 07 أغسطس 2020
غدًا.. مصر الطيران تسيّر 34 رحلة دولية تقل 3500 راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران، غدًا السبت، رحلاتها إلى 34 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3500 راكب، بعد عودة حركة الطيران في المطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بيروت، بغداد، تونس، لندن، أثينا، باريس، نيويورك، إسطنبول، روما، جنيف، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل، برلين، فيينا، ميونخ، البحرين، الشارقة، نيروبي، الخرطوم، أديس أبابا) ورحلتين جويتين (ميلانو، أبو ظبي، دبي)، ورحلات استثنائية إلى (الرياض، جدة) بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى أسوان ورحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، والغردقة، ورحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3500 راكب.

شركة مصر للطيران فيروس كورونا المطارات المصرية

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