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كندا: الرسوم الأمريكية على الألومنيوم "غير مبررة وغير مقبولة"

03:36 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
كندا: الرسوم الأمريكية على الألومنيوم "غير مبررة وغير مقبولة"

نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند

مونتريال - (د ب أ):
وصفت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على واردات الألومنيوم الكندية لأسباب تتعلق بالأمن القومي بأنه "غير مبرر وغير مقبول".

وقالت فريلاند، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية، تعتزم كندا بسرعة فرض تدابير مضادة للدولار مقابل الدولار.

ودفعت فريلاند في بيان يوم الخميس بأن الألومنيوم الكندي ساهم على مدى عقود في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضافت:"في وقت تفشي وباء عالمي وأزمة اقتصادية، فإن آخر ما يحتاجه العمال الكنديون والأمريكيون هو رسوم جمركية جديدة من شأنها أن ترفع التكاليف على المصنعين والمستهلكين، وتعيق التدفق الحر للتجارة، وتضر باقتصاديات المقاطعات والولايات".

كندا واردات الألومنيوم الرسوم الجمركية الأمريكية دونالد ترامب

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