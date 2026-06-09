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"دراع المعلم"... نادر أبو الليف يكشف حقيقة علاقته بقضية صبري نخنوخ

كتب : سهيلة أسامة

07:03 م 09/06/2026 تعديل في 07:25 م
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  • عرض 17 صورة
    نادر أبو الليف
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    أبو الليف
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    ابو الليف
  • عرض 17 صورة
    ابو الليف
  • عرض 17 صورة
    نادر ابو الليف
  • عرض 17 صورة
    نادر ابو الليف
  • عرض 17 صورة
    المطرب نادر ابو الليف
  • عرض 17 صورة
    أبو الليف وعلا راميW
  • عرض 17 صورة
    ابو الليف
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    أبو الليف وعلا رامي_1
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    الفنان نادر أبو الليف
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    سبوع حبيب أبو الليف (20)
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    نادر أبو الليف
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    أبو الليف
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    نادر أبو الليف
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كشف الفنان أبو الليف حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن وجود صلة بينه وبين رجل الأعمال صبري نخنوخ، بعد تداول اسم "أبو الليف" في القضية المتداولة إعلاميا.

أبو الليف يرد على شائعة ارتباط اسمه بـ صبري نخنوخ

وقال أبو الليف خلال بث مباشر عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "حبايب قلبي وإخواتي، أنا سعيد إني بكلمكم وطالع معاكم لايف، وبنبهكم إن في واحد اسمه أبو الليف ده راجل دراع المعلم صبري نخنوخ، وأنا لا أمت له بصلة نهائي، لا من بعيد ولا من قريب".

وأضاف: "حبيت أوضح لمتابعيني والناس اللي بتحبني إن الشخص ده لا علاقة لي بي، ومفيش أي ارتباط بيني وبينه".

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، يفيد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وقالت النيابة العامة، في بيان سابق، إن تحريات الشرطة أيدت الواقعة، وكشفت عن تزعم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستغلين الأموال والأسلحة في تسهيل نشاطهم.

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