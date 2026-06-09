كشف الفنان أبو الليف حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن وجود صلة بينه وبين رجل الأعمال صبري نخنوخ، بعد تداول اسم "أبو الليف" في القضية المتداولة إعلاميا.

أبو الليف يرد على شائعة ارتباط اسمه بـ صبري نخنوخ

وقال أبو الليف خلال بث مباشر عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "حبايب قلبي وإخواتي، أنا سعيد إني بكلمكم وطالع معاكم لايف، وبنبهكم إن في واحد اسمه أبو الليف ده راجل دراع المعلم صبري نخنوخ، وأنا لا أمت له بصلة نهائي، لا من بعيد ولا من قريب".

وأضاف: "حبيت أوضح لمتابعيني والناس اللي بتحبني إن الشخص ده لا علاقة لي بي، ومفيش أي ارتباط بيني وبينه".

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، يفيد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وقالت النيابة العامة، في بيان سابق، إن تحريات الشرطة أيدت الواقعة، وكشفت عن تزعم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستغلين الأموال والأسلحة في تسهيل نشاطهم.

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