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الزمالك ينجح في حل قضية جديدة.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:49 م 09/06/2026

شعار نادي الزمالك

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شهد التحديث الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم، للأندية المعاقبة بإيقاف القيد، رفع قضية من القضايا الموقعة ضد نادي الزمالك ليتم تخفيضها من 17 إلي 16.

وتخص القضية التي تم رفعها عن عقوبات نادي الزمالك، مساعد جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق، الكاميروني أندري بيكي المدرب المساعد السابق في الفريق الأبيض.

وكان بيكي قد تقدم بشكوى للفيفا من أجل الحصول على ما يقرب من 60 ألف دولار، تمثل رواتب سابقة ومكافآت، ليقوم الزمالك بسدادها ويتم رفعها من عقوبات النادي.

قضايا الزمالك الـ16 الموقعة عليه

خوسيه جوميز

كريستيان جروس

فرجاني ساسى

نادى أستريلا أمادورا البرتغالي (صفقة شيكو بانزا)

نادى نشارولو البلجيكى (صفقة عدى الدباغ)

نادي نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)

نادى اوليكساندريا الأوكراني (قضيتن صفقة خوان الفينا)

ابراهيما ندياى

نادي سانت إتيان الفرنسي (صفقة بنتايج)

نادي اتحاد طنجة المغربي (صفقة عبد الحميد معالى)

أحمد الجفالي

يانيك فيريرا

سامسون أكينيولا

بيير باهرلي

يوغوسلاف لازيتش

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الزمالك فيفا جوزيه جوميز

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