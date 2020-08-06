ماكرون يصل إلى بيروت ويؤكد: لبنان ليس وحيدًا
وكالات:
أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى بيروت، الخميس، أن لبنان "ليس وحيدًا وأن التضامن معه "واجب"، وذلك بعد 48 ساعة من الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون في استقبال ماكرون في مطار رفيق الحريري الدولي، حسبما ذكرت قناتة "سكاي نيوز عربية".
وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس دولة إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، وخلف نحو 137 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، حسب حصيلة رسمية.
وخلال الزيارة، يلتقي الرئيس الفرنسي نظيره اللبناني ومسؤولين آخرين، كما سيزور موقع التفجير.
وكانت فرنسا أرسلت 3 طائرات محمّلة بمساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان، لتقديم الدعم في مواجهة الكارثة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: "يعرف لبنان واللبنانيون أنه يمكنهم الاعتماد على فرنسا في هذه الأوقات الصعبة.. في المحنة والمعاناة نعترف بأصدقائنا".
وتابع: "فرنسا في هذه المحنة الجديدة، إلى جانب اللبنانيين، كما فعلت وستظل دائما كذلك"، داعيا المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.
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