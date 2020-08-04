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روسيا تبدأ اختبار لقاح تجريبي ضد كورونا على الأطفال بداية 2021

10:45 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
روسيا تبدأ اختبار لقاح تجريبي ضد كورونا على الأطفال بداية 2021

فيروس كورونا

موسكو- أ ش أ:

كشف مدير مركز "غامالي" الروسي للأبحاث ألكسندر جينتسبورج، عن عزم المركز البدء في اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد على الأطفال في الفترة من يناير إلى فبراير من العام المقبل.

وقال مدير المركز ألكسندر جينتسبورج لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نحضر مجموعة الوثائق اللازمة الآن، فالمعهد لم يقم بتجارب على الأطفال من قبل"، مضيفا "نحضر الوثائق بالمشاركة مع أطباء الأطفال ثم ستقدم إلى وزارة الصحة وبعد ذلك سنتمكن من إجراء التجارب لكن فقط بعد إنهاء التجارب على البالغين والكبار في السن".

وأوضح أن الاختبار سيبدأ في فصل الشتاء، لأن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس كورونا على البالغين تستغرق حوالي خمسة أشهر.

وكانت هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية "روس بوتريب نادزور"، ذكرت في وقت سابق، أنه يتم تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية.. مشيرة إلى أن لقاحا واحدا طوّره مركز "غامالي" اجتاز تجارب سريرية على المتطوعين.

ومن المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا في شهر أكتوبر القادم على أن يكون للمعلمين والأطباء الأولوية.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 روسيا

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