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ماكرون يتوجه إلى بيروت وعون يدعو لإنهاء النظام الطائفي وإعلان لبنان دولة مدنية

12:16 م الإثنين 31 أغسطس 2020
ماكرون يتوجه إلى بيروت وعون يدعو لإنهاء النظام الطائفي وإعلان لبنان دولة مدنية

إيمانويل ماكرون

بيروت- (بي بي سي):

يصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى بيروت، في وقت لاحق اليوم، في ثاني زيارة له إلى لبنان منذ الانفجار الهائل، الذي وقع في مرفأ المدينة، وأودى بحياة 190 شخصاً.

وكان ماكرون قد دعا، خلال زيارته الأولى، إلى استحداث نظام سياسي جديد يتجاوز النظام الطائفي، الذي يقول البعض إنه عزز تفشي الفساد في لبنان.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد دعا، أمس الأحد، إلى إعلان لبنان دولة مدنية بالقول إن "الدولة المدنية وحدها قادرة على حماية التعددية وصونها".

وأضاف عون أن "تحول لبنان من النظام الطوائفي السائد إلى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبّل أي إرادة بنّاءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح".

ولكن المعارضة السياسية تجادل بأن نظام المقايضة الطوائفي المألوف يُستخدم بالفعل في اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد بعد استقالة الحكومة في العاشر من أغسطس/آب الجاري.

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