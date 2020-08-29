بنجلاديش تعيد خدمات الهواتف الجوالة والإنترنت لمخيمات الروهينجا

دكا - (د ب أ):

أفاد مسؤولون، اليوم السبت، بإعادة خدمات الهواتف الجوالة والإنترنت فائق السرعة لمئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات مكتظة في جنوب بنجلاديش.

وقال محبوب علام ، رئيس مفوضية إغاثة وترحيل اللاجئين، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن كل شركات الاتصالات في القطاعين الحكومي والخاص أعادت الاتصالات أمس الجمعة.

وكانت الحكومة قد قطعت الاتصال على المخيمات التي تضم أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار المجاورة في سبتمبر، مستشهدة بمخاوف تتعلق بأمن البلاد وبالحاجة إلى الحفاظ على النظام والسلامة العامة.

وقال علام إنه بإعادة خدمات الاتصالات سوف يكون لدى اللاجئين الآن فرصة أفضل للحصول على المعلومات.

وعكفت الجماعات الحقوقية على دعوة الحكومة إلى رفع الحظر للسماح للاجئين بالحصول على معلومات خلال جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص في بنجلاديش حتى الآن.

وقال مصطفى جبار، وزير البريد والاتصالات، للصحفيين في دكا إنه تم السماح للشركات المشغلة بإعادة خدمات الجيل الثالث والرابع بناء على تعليمات من هيئة تنظيم الاتصالات الوطنية.

وأمرت مفوضية تنظيم الاتصالات في بنجلاديش العام الماضي شركات الاتصالات الرئيسية الأربع بوقف بيع بطاقات "السيم" (شريحة تعريف المشترك) للاجئين.