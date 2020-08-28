الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة
رام الله - أ ش أ:
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الجمعة، مواقع في غزة، وأراضي زراعية وأوقعت دمارًا بممتلكات المواطنين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ موقعًا غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.
كما قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعًا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بصاروخين ودمرته، إضافة إلى إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.
وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بعدد من القذائف أرضًا شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما أغارت طائرة حربية على نفس الأرض بصاروخين وأوقعت أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين.
وفي سياق متصل.. قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس "إن مستوطنين أحرقوا، مركبة وخطوا شعارات عنصرية على جدران منزل في عصيرة القبلية جنوب نابلس.
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