الديمقراطيون يحققون بشأن خطاب لبومبيو من القدس أمام المؤتمر الجمهوري

واشنطن - (د ب أ)

أعلن نائب ديمقراطي أمريكي بارز بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق في قرار وزير الخارجية مايك بومبيو، بالتحدث أمام المؤتمر الوطني الجمهوري من القدس.

وقال خواكين كاسترو، رئيس اللجنة الفرعية للتحقيقات في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن "هذا الإجراء جزء من نمط من تسييس السياسة الخارجية الأمريكية، الذي بسببه وجه مجلس النواب من قبل اتهامات بالتقصير للرئيس ترامب ، ويقوض مكانة أمريكا في العالم".

وأضاف كاسترو أن "الشعب الأمريكي يستحق تحقيقا كاملا".

ومن المقرر أن يلقي بومبيو كلمة أمام المؤتمر الجمهوري اليوم الثلاثاء، في خطاب يبدو أنه تم تسجيله مسبقا في القدس خلال زيارة رسمية للمنطقة.

وانتقد الديمقراطيون الخطوة ووصفوها بأنها انتهاك لقانون "هاتش" الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين المشاركة في بعض أشكال النشاط السياسي بصفتهم الرسمية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بومبيو سيخاطب المؤتمر "بصفته الشخصية".