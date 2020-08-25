الشرطة النمساوية تغلق أحد أحياء فيينا بسبب بلاغ عن قنبلة

فيينا- أ ش أ:

أغلقت الشرطة النمساوية، الثلاثاء، الحي الثاني في فيينا بسبب بلاغ عن وجود قنبلة في شارع "تابور شتراس" الذي يتسم بكثافة سكانية.

وذكرت مصادر في الشرطة النمساوية، الثلاثاء، أن قوات الأمن طلبت من سكان الشارع التزام منازلهم لحين الانتهاء من عملية التمشيط.

ولفتت المصادر إلى تواجد قوات الأمن بكثافة في المنطقة، للتحقق من صحة البلاغ، لافتة إلى أنه غير معروف المدى الزمني لفترة الإغلاق حتى الآن.