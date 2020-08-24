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أكثر من 14 ألف من رجال الإطفاء يتصدون لحرائق كاليفورنيا

11:15 م الإثنين 24 أغسطس 2020
أكثر من 14 ألف من رجال الإطفاء يتصدون لحرائق كاليفورنيا

حرائق كاليفورنيا

نيويورك - (د ب أ)

واصل أكثر من 14 ألف من رجال الإطفاء، اليوم الاثنين، التصدي لنحو عشرين من الحرائق الضخمة، من بينها اثنان من أكبر الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا، التي شهدت تدمير أكثر من 1200 منزل ومنشأة.

وقالت سلطات الإطفاء في كاليفورنيا اليوم الاثنين، إنها تخشى إلى حد كبير وقوع موجة من الصواعق، وإن برودة الطقس ساعدت في مكافحة بعض الحرائق، بيد أن السلطات تقول إنه من الممكن حدوث المزيد من ضربات البرق.

وتسببت أكثر من 13 ألف ضربة صاعقة مقترنة بحرارة الصيف الشديدة في حدوث العديد من الحرائق في أنحاء الولاية، والتي أدت إلى مقتل سبعة أشخاص وإجبار عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.

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