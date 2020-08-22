وفيات كورونا عالميًا تلامس 800 ألف.. والولايات المتحدة في الصدارة
عواصم عالمية- (بي بي سي):
تظهر البيانات التي تنشرها جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية أن عدد الوفيات بين مرضى فيروس كورونا في العالم وصل إلى نحو 800 ألف، بينما وصل عدد الحالات المؤكدة إلى نحو 23 مليون حالة.
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تسبب فيروس كورونافي وفاة نحو 175 ألف شخص من أصل ما يزيد عن خمسة ملايين و600 ألف مصاب في البلاد.
كورونا.. لحظة بلحظة
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