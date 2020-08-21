إيطاليا ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

روما - (أ ش أ):

أعربت إيطاليا عن ترحيبها الكبير بالبيانات الصحفية الصادرة اليوم الجمعة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب في ليبيا، وتضمنت التوافق على بعض المبادئ لاتباع مسار مشترك من أجل تجاوز الجمود المؤسسي الحالي في البلاد، بدءًا من الوقف الفوري للأعمال العدائية وإعادة أنشطة إنتاج النفط.

ونوهت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما الجمعة، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، بالدعم الإيطالي المتواصل والفعال لجهود الأمم المتحدة في إطار عملية برلين مع شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص التصريحات الأخيرة حول استئناف إنتاج النفط، أعربت إيطاليا عن أملها أن يتم الالتزام بهذه التصريحات بشكل ملموس على جميع مفاصل صناعة النفط الليبية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن هذه التطورات تشكل خطوة مهمة باتجاه حل الأزمة الليبية.

وشددت الخارجية الإيطالية على أن روما ستواصل لعب دورها النشط في تسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، كما تحث جميع الأطراف المعنية على المتابعة السريعة والفعالة للمسار الذي تم تحديده في البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفق وعن مجلس النواب