الإمارات تسجل حالتي وفاة و461 إصابة جديدة بكورونا

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 369 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 461 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفا و802 حالة.

ولفتت إلى أن 131 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 58 ألفا و153 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 72 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.