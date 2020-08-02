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اعتقال وزير بريطاني سابق للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب

05:28 م الأحد 02 أغسطس 2020
اعتقال وزير بريطاني سابق للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب

اعتقال وزير بريطاني سابق

لندن - (د ب أ)

اعتقلت السطات البريطانية وزيرا سابقا، بعدما اتهمته سيدة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والسيطرة القسرية، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" إن المرأة قالت إن السياسي، وهو عضو في حزب المحافظين الحاكم، أجبرها على ممارسة الجنس معه عدة مرات، مما عرضها لأضرار نفسية ودفعها إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وترد أن هذا الاعتداء تم أثناء وجود الاثنين في علاقة عاطفية.

وقالت سكوتلاند يارد في بيان "تم اعتقال رجل في الخمسينات من العمر يوم السبت أول أغسطس للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب. تم إطلاق سراحه بكفالة إلى أن يعود في موعد في منتصف أغسطس".

وأضاف أن "هذه الجرائم وقعت في عناوين في ويستمنستر ولامبيث وهاكني بين يوليو 2019 وكانون ثان/يناير 2020".

ورد الحزب الحاكم بأنه يأخذ هذه الاتهامات بجدية تامة، دون الإدلاء بأي تعليق آخر.

اعتقال وزير بريطاني جريمة اغتصاب السطات البريطانية

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