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إجمالي إصابات كورونا في اليابان 37 ألفا و779 والوفيات 1012

02:21 ص الأحد 02 أغسطس 2020
إجمالي إصابات كورونا في اليابان 37 ألفا و779 والوفيات 1012

فيروس كورونا

طوكيو - (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 37 ألفا و779 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الأحد بتوقيت طوكيو، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس أودى بحياة ألف و12 شخصا في اليابان. وتماثل للشفاء 25 ألفا و347 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت اليابان تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في البلاد قبل حوالي 27 أسبوعا.

فيروس كورونا كوفيد 19 اليابان

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