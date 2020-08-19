بومبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني تنسيق المواقف بشأن محاسبة إيران

واشنطن - (أ.ش.أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الألماني هايكو ماس هاتفيا الثلاثاء، أهمية تنسيق المواقف عبر الأطلسي لمحاسبة إيران وضمان وفاء مجلس الأمن بمسؤولياته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الوزيرين بحثا كذلك خلال الاتصال التعاون بشأن روسيا وبيلاروسيا.