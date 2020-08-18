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لجنة بمجلس الشيوخ تكشف عن خطاب من ترامب لبوتين أرسل في ٢٠٠٧

11:22 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
لجنة بمجلس الشيوخ تكشف عن خطاب من ترامب لبوتين أرسل في ٢٠٠٧

صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الر

واشنطن - (د ب أ)

كُشِفَ النقاب عن خطاب كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد بعث به في عام 2007، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب خلاله ترامب عن إعجابه الشديد ببوتين.

وكتب ترامب مخاطبا بوتين: "ربما سمعتم أنني واحد من أشد المعجبين بكم".

وكان ترامب قد بعث بالخطاب إلى بوتين لتهنئته بمناسبة اختيار مجلة "تايم" له كـ" شخصية العام"، وأضاف ترامب في خطابه: "أنتم تستحقون هذا بالتأكيد"، وأنهى الخطاب بالطلب إلى بوتين بالاعتناء بنفسه جيدًا.

وظهر الخطاب في تقرير نشرته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء خلال النظر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقالت اللجنة إنها لم تتمكن من معرفة لماذا تم إرسال مثل هذا الخطاب، وما إذا كان هناك رد عليه.

يشار إلى أن ترامب الذي كان يعمل رجل أعمال في مجال العقارات، كان قد أجرى محادثات على مدار سنوات، قبل أن يصبح رئيسًا، بشأن بناء فندق له في العاصمة الروسية موسكو.

وكان ترامب قد نقل مسابقة ملكة جمال الكون (ميس يونيفرس) إلى موسكو في عام 2013 ووجه الدعوة إلى بوتين بشكل شخصي ليكون "ضيف شرف" الحفل، وفقا لما أثبته خطاب مكتوب على ورقة شركته.

وأبدى ترامب خلال الخطاب قناعته بأن حفل موسكو سيكون "أكبر وأفضل" إصدار لحفلات "ميس يونيفرس"، وقال مخاطبا بوتين: "أعرف أنكم ستقضون وقتًا رائعًا".

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