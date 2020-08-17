لبنان يسجل حالتي وفاة و456 إصابة جديدة بكورونا

بيروت - (د ب أ)

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في لبنان حتى اليوم الاثنين، إلى 9337 إصابة بعد تسجيل 456 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 105.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 456 إصابة بفيروس كورونا جديدة، منها 436 حالة إصابة من بين المقيمين و20 حالة من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 9337 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 105 منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 66 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 2809.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أغسطس الحالي.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية يوليو الماضي حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يعمل المطار بنسبة 10 بالمئة من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.

وأوصى وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين بإقفال البلاد إقفالاً تاماً باستثناء منطقة مرفأ بيروت لمدة أسبوعين، وهي الفترة التي تسمح للأطقم الطبية بمواجهة تطور الوباء.

وقال وزير الصحة اللبناني: "وصلنا إلى شفير الهاوية"، مذكراً " بالزامية ارتداء الكمامة العامة وإتباع السلوك الوقائي والتباعد الاجتماعي".

ودعا الوزير حسن إلى إنشاء مركز للحجر الصحي في كل من المحافظات كافة وتفريغ عدد من المستشفيات الحكومية من المرضى لتخصيصها للمصابين بالوباء.

وأشار الوزير حسن إلى وجود تفشي للوباء في معظم المناطق اللبنانية، مضيفاً "إن انفجار مرفأ بيروت كان له تداعيات مباشرة على انتشار الوباء".