"سي إن إن": بايدن اختار نائبًا له حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

كتب- محمد صفوت

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اختار نائبًا له.

ونقلت الشبكة الإخبارية، عن مصادر مطلعة من حملة بايدن الانتخابية، قولهم إن بايدن أخبر عددًا من مستشاريه بالأمر وباسم نائبه الذي أعلن سابقًا أن هذا المنصب ستشغله امرأة.

وقالوا إنه مستعد للإعلان عن هذا خلال اليوم الثلاثاء.

ووفقًا "سي إن إن" فإن بايدن تحدث مع المتنافسين على المنصب خلال اجتماعات وجهًا لوجه، وعبر محادثات على الإنترنت، فيما لم يعرف بعد أي من المرشحين زار بايدن شخصيًا.

وأكدت الشبكة الإخبارية، أن حاكم ولاية ميشيجان جريتشن ويتيمر، حضر اجتماع في ديلاوير الأسبوع الماضي، كذلك سيناتور كاليفورنيا كامالا هاريس ومستشارة أوباما للأمن القومي السابقة سوزان رايس من بين المتنافسين الآخرين الذين يُنظر إليهم على أنهم أخطر المتنافسين.

يشار إلى أن شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن بايدن يعتقد أيضًا أنه يفكر في نائبة كاليفورنيا كارين باس، ورئيسة التجمع الأسود في الكونجرس، والسيناتور إليزابيث وارين من ماستشوستس والسيناتور تامي داكويرث من إلينوي.

وذكرت مصادر في حملة بايدن الانتخابية، اليوم، أنهم جمعوا طاقم العمل لمنصب نائب بايدن في المستقبل.

ومن المقرر أن تقود كارين جان بيير، التي انضمت للحملة كمستشارة أولى في مايو الماضي، فريق نائب الرئيس كرئيسة للموظفين. عملت بيير سابقًا في حملات باراك أوباما ومارتن أومالي الرئاسية.

وتقول الشبكة الأمريكية، إن اثنان من قدامى المحاربين في إدارة أوباما سينضمان لفريق بايدن.

ويُعد اختيار بايدن تاريخيًا حيث لم تشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة على مر التاريخ سوى سيدتان فقط، لتصبح نائبة بايدن ثالث امرأة في البلاد تتولى المنصب.

وغرد بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً: "أعدكم إذا تم انتخابي، فلن أضيع أي وقت في السيطرة على هذا الفيروس، وساستدعي الدكتور فوتشي وأطلب منه البقاء، سأجمع بين كبار الخبراء والقادة من كلا الحزبين لرسم مسار للأمام، سننجزها معًا".