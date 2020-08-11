أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

2 مليون إصابة بفيروس كورونا في الهند

07:38 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
2 مليون إصابة بفيروس كورونا في الهند

فيروس كورونا في الهند

نيودلهي- (أ ش أ):


أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2 مليون و 268 ألفا و 675 حالة، وذلك عقب تسجيل 53 ألفا و 601 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 45 ألفا و 257 حالة، وذلك عقب تسجيل 871 حالة وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و 583 ألفا و 489 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا الهند نيودلهي وزارة الصحة الهندية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95666

    عدد المصابين

  • 53779

    عدد المتعافين

  • 5035

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20201816

    عدد المصابين

  • 13008672

    عدد المتعافين

  • 737110

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان