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روسيا تسجل 70 وفاة و5118 إصابة جديدة بكورونا

11:56 ص الإثنين 10 أغسطس 2020
روسيا تسجل 70 وفاة و5118 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، وفاة 70 شخصا وإصابة 5118 بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد ارتفع بذلك إلى 892654 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 15001.

وأظهرت الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم أن 3259 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات التعافي منذ بداية تفشي الوباء إلى 696618 شخصا.

وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

فيروس كورونا روسيا موسكو السلطات الصحية في روسيا

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