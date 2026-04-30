رابط التقديم على 8 آلاف وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالأزهر

كتب : محمد أبو بكر

01:41 م 30/04/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع عدد 8 آلاف معلم مساعد لغة عربية للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك وفقًا للمحافظات المُعلنة.

وأوضح الجهاز أن فترة التقديم تبدأ اعتبارًا من يوم 15 مايو 2026 وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه، على أن يتم التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

وأشار إلى أن التسجيل يتم باستخدام الرقم القومي، مع ضرورة الاطلاع على الشروط والمؤهلات والمستندات المطلوبة عبر الإعلان الرسمي المنشور على الموقع الإلكتروني.

وأكد الجهاز أنه لن يُسمح بدخول الامتحان إلا بعد مراجعة أصول المستندات المقدمة، والتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة إلكترونيًا، واستيفائها لكافة شروط الإعلان.

