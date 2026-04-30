سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بشكل مفاجئ في منتصف تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

01:47 م 30/04/2026

سعر الذهب

قفز سعر الذهب بشكل مفاجئ في مصر اليوم بنحو 105 جنيهات، في منتصف تعاملات الخميس 30-4-2026، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

قفزة أسعار الذهب اليوم جاءت مدعومة بارتفاع المعدن الأصفر في بورصات المعادن العالمية بنسبة 1.8%، إلى جانب تقارير أشارت إلى اطلاع على خطط جديدة محتملة لعمل عسكري ضد إيران، ما زاد من حدة المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية عالميًا.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4636 جنيهًا للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5961 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6955 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7948 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247182 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.80% إلى نحو 4629 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الجنيه الذهب سعر الذهب سعر سبيكة الذهب

