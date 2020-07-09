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الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا جميعها لقادمين من الخارج

05:24 ص الخميس 09 يوليه 2020
الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا جميعها لقادمين من الخارج

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الخميس عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن جميع الإصابات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج.

ولم يتم الإعلان عن تسجيل وفيات.

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