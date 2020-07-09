الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا جميعها لقادمين من الخارج

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الخميس عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن جميع الإصابات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج.

ولم يتم الإعلان عن تسجيل وفيات.