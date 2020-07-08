صربيا: اعتقال 23 شخصًا خلال أعمال شعب ضد "قيود كورونا"

بلجراد- (د ب أ):

ذكرت الشرطة الصربية، الأربعاء، أنها اعتقلت 23 شخصا خلال أعمال شغب نجمت عن عودة القيود المتعلقة بوباء كورونا في الليلة السابقة، والتي أصيب خلالها 43 شرطيا.

وقال مدير الشرطة فلاديمير ريبيتش لهيئة الإذاعة الصربية إنه تم إضرام النار في العديد من مركبات الشرطة وإحراقها تماما.

واندلع العنف من احتجاج كان سلميا في البداية تمت الدعوة إليه بعد أن أعلن الرئيس ألكسندر فوتشيتش عودة حظر التجول في عطلة أسبوعية طويلة وقيود أخرى تهدف إلى منع تفشي فيروس كورونا مجددا .

وكانت مجموعة مكونة من 100 شخص تقريبا، من إجمالي نحو ألفي شخص تجمعوا أمام البرلمان الوطني، قد اقتحمت المبنى واشتبكت مع الشرطة قبل طردهم.

وبعد ذلك، قوبلت عدة موجات من الهجمات على مدخل البرلمان بالغاز المسيل للدموع والقنابل الضوئية اليدوية والهراوات. ورشق الحشد رجال الشرطة المزودين بكامل معدات مكافحة الشغب بالزجاجات وشظايا الخرسانة من حاويات القمامة والحجارة.

وفي نهاية الأمر، تم غمر أجواء المنطقة الشاسعة بالكامل أمام البرلمان، والمتنزه المقابل لها والشوارع المجاورة بالغاز المسيل للدموع.

وبعد عدة اشتباكات بين الحشد والشرطة، مع تحرك "الخط الأمامي" في عملية كر وفر، تم إرسال رجال شرطة إضافيين لتفريق الاحتجاج.

وانتهت أعمال العنف في الصباح الباكر من اليوم الأربعاء.