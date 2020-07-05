سقوط طائرة مدنية على طريق للسيارات في المكسيك (فيديو)
وكالات:
نشرت السلطات المكسيكية مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في طائرة مدنية، سقطت على طريق للسيارات في ولاية كينتانا رو، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
ونشر قائد شرطة الولاية ألبيرتو كابيلا على حسابه في "تويتر" لقطات تظهر الحريق الذي اندلع في هيكل الطائرة جراء تحطمها، مشيرا إلى أن الطائرة المنكوبة استخدمت على الأرجح لممارسة أنشطة غير قانونية وفتحت الجهات الفدرالية المختصة تحقيقا في الحادث.
وناشد كابيلا المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث، فيما رجحت وسائل إعلام محلية أن الطائرة المنكوبة استخدمت لتهريب المخدرات.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.
07:50 horas en el tramo carretero Chunhuhub – José María Morelos en el Kilómetro 61, sobre la carretera una aeronave incendiándose. Evite la zona por favor. pic.twitter.com/pF90AvZh91— Alberto Capella (@kpya) July 5, 2020
La matrícula de la aeronave aparentemente es XB-RCM y podría estar relacionada con actividades ilícitas. Autoridades federales atendiendo la investigación. pic.twitter.com/VcjWywriOe— Alberto Capella (@kpya) July 5, 2020
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