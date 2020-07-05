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سقوط طائرة مدنية على طريق للسيارات في المكسيك (فيديو)

08:14 م الأحد 05 يوليه 2020
سقوط طائرة مدنية على طريق للسيارات في المكسيك (فيديو)

سقوط طائرة مدنية على طريق للسيارات في المكسيك

وكالات:
نشرت السلطات المكسيكية مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في طائرة مدنية، سقطت على طريق للسيارات في ولاية كينتانا رو، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
ونشر قائد شرطة الولاية ألبيرتو كابيلا على حسابه في "تويتر" لقطات تظهر الحريق الذي اندلع في هيكل الطائرة جراء تحطمها، مشيرا إلى أن الطائرة المنكوبة استخدمت على الأرجح لممارسة أنشطة غير قانونية وفتحت الجهات الفدرالية المختصة تحقيقا في الحادث.
وناشد كابيلا المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث، فيما رجحت وسائل إعلام محلية أن الطائرة المنكوبة استخدمت لتهريب المخدرات.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

المكسيك سقوط طائرة تحطم طائرة

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