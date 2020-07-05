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السفارة الأمريكية تنعى الفنانة القديرة رجاء الجداوي

02:03 م الأحد 05 يوليه 2020
السفارة الأمريكية تنعى الفنانة القديرة رجاء الجداوي

رجاء الجداوي

القاهرة - أ ش أ

نعت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، الفنانة القديرة رجاء الجداوي التي وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأعربت السفارة - عبر حساباتها على موقعى التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيسبوك" - عن تعازيها العميقة لأسرة الفنانة المصرية الشهيرة رجاء الجداوي على رحيلها وللملايين من محبيها في مصر وحول العالم.

وعبرت السفارة الأمريكية عن الحزن إلى جانب المجتمع الفني المصري والعربي لفقدان نجمة السينما والتليفزيون والإذاعة المصرية، التي قدمت بأناقة وتفان فنها لأكثر من 6 عقود.

رجاء الجداوي السفارة الأمريكية

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