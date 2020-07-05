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روسيا: مقتل 4 عمال في انهيار مركز تسوق تحت الإنشاء

12:47 م الأحد 05 يوليه 2020
روسيا: مقتل 4 عمال في انهيار مركز تسوق تحت الإنشاء

انهيار مبني تحت الإنشاء في روسيا

موسكو- (د ب أ):

لقي أربعة عمال بناء لقوا حتفهم وأصيب آخر، عندما انهار مركز تسوق تحت الإنشاء، على بعد حوالي ألف كيلومتر شمال شرق موسكو بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، الأحد.

وقال أناتولي كوشيف، رئيس منطقة زويفسكي، حيث يقع موقع البناء "انهارت الدعامات ولقي أربعة عمال بناء حتفهم ودفن آخر تحت الأنقاض، ويجري الآن انتشاله ".

وكان مركز التسوق المكون من طابق واحد قد بني من قبل أحد المستثمرين وتم منحه ترخيص للمضي قدما في أعمال البناء.

روسيا موسكو انهيار مركز تسوق تحت الإنشاء

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