أندونيسيا تسجل 1447 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة

جاكرتا- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة الأندونيسية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1447 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و53 حالة وفاة.

ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الأندونيسية عن أحمد يوريانتو، مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة قوله - خلال مؤتمر صحفي- إن إجمالي عدد إصابات (كوفيد-19) المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 62 ألفا و142 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و89 حالة وفاة .. مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 28 ألفا و219 حالة.

وأوضح أنه من بين حالات الإصابة الجديدة المعلنة اليوم، سُجلت 223 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الأندونيسية حتى الآن إلى 12 ألفا و183 إصابة، فيما سُجلت 413 إصابة في مقاطعة جاوة الشرقية.