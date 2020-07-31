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حريق غابات في جنوبي فرنسا يجبر السكان المحليين على مغادرة منازلهم

02:40 ص الجمعة 31 يوليه 2020
حريق غابات في جنوبي فرنسا يجبر السكان المحليين على مغادرة منازلهم

ارشيفية

باريس - (د ب أ):

أجبر حريق غابات بجنوبي فرنسا السكان المحليين على مغادرة منازلهم يوم الخميس.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الحريق اندلع حوالي الساعة السادسة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي(1600 بتوقيت جرينتش) في غابة بالقرب من أنجليت جنوب غربي البلاد بالقرب من الحدود الإسبانية.

وقال العمدة كلود أوليف إنه تم السيطرة على الحريق في وقت لاحق من الليل لكن الوضع لا يزال معقدا لاندلاع حرائق عرضية بالقرب من المنازل.

وقال أوليف في وقت سابق إنه تم اخلاء العديد من المنازل المجاورة، وفقا لمحطة فرانس بلو.

وأفادت تقارير إخبارية بإحتراق 50 هكتارا على الأقل من الأراضي.

وتم نشر طائرات مكافحة الحرائق لإخماد الحريق. وأظهرت صور ومقاطع فيديو سحابة داكنة ضخمة من الدخان في المنطقة.

حريق غابات فرنسا باريس

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