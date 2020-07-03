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طوكيو تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا في أعلى معدل يومي منذ شهرين

11:02 ص الجمعة 03 يوليه 2020
طوكيو تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا في أعلى معدل يومي منذ شهرين

طوكيو تسجل 124 إصابة جديدة

طوكيو- (أ ش أ):

سجلت حكومة طوكيو 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، متجاوزة بذلك الإصابات التي سُجلت أمس والتي تعد أعلى معدل إصابات يومية منذ شهرين.

وقالت عمدة طوكيو يوريكو كويكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن حكومة طوكيو ستعمل على كبح تزايد عدوى الفيروس عن طريق الإبقاء على إعادة الفتح المنظم لأنشطتها الاقتصادية.

يذكر أن طوكيو سجلت أمس 107 إصابات جديدة بالفيروس، والذي يعتبر أعلى معدل إصابات يومية يتم تسجيله منذ مايو الماضي، ما دفع "كويكي" إلى التحذير من زيارة الملاهي الليلية التي يوجد بها عدد كبير من إصابات كورونا خاصة بين الشباب.

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