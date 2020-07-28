الغذاء والدواء الأمريكية: ليس معروفًا إن كان "كورونا" ينتشر عبر الطعام أم مواد تغليفه؟
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
قال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" ستيفن هان "إنه ليس من المعروف أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ينتشر عبر الطعام أو مواد تغليف الطعام".
وأضاف هان، في تصريحات أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "على الرغم من أنه مازال هناك العديد من الأسئلة حول (كوفيد-19) ما نعرفه هو أن الفيروس ليس من المعروف أنه ينتقل عبر الطعام أو تغليف الطعام، والأمر الأكثر ترجيحا أنه ينتشر عبر الانتقال من شخص لأخر".
وأشار إلى أنه في حين أن سلسلة الإمدادات الغذائية الأمريكية لاتزال قوية، إلا أن إدارة الغذاء والدواء ووزارة الزارعة الأمريكية تراقبان أي نقص محتمل على مستوى البلاد أو على الصعيد الإقليمي.
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